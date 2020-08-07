Доктор Мясников заявил о невозможности остановить коронавирус

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности полностью победить коронавирус. Заболевание останется с людьми навсегда.

По словам Мясникова, многие инфекционисты используют в своей речи сочетание "остановить коронавирус", что вводит в заблуждение журналистов и простых граждан. Люди с нетерпением ждут, когда пандемия закончится, "пройдет как кошмарный сон".

Как отметил ведущий в своем телеграм-канале, положительный исход возможен только, если препарат от COVID-19 будет эффективным и безопасным для всего человечества. При этом вакцина должна быть применена к 70% населения планеты. Такой сценарий маловероятен.

Скорее всего, вирус останется с нами навсегда. Он будет распространяться по всему миру и медленно терять болезнетворную силу. "Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этой инфекцией", – заявил Мясников.

Врач напомнил, что люди уже много лет живут с вирусами гриппа ВИЧ, гепатита и другими. Если у граждан будут правильные ожидания, тогда они смогут планировать свою жизнь.

В заключение Мясников перечислил главные правила защиты от коронавируса. Телеведущий порекомендовал соблюдать дистанцию в 1,5 метра и избегать толпы. Также необходимо тщательно мыть руки и правильно носить средства защиты.