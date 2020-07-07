Малышева сделала обнадеживающее заявление о коронавирусе: в России вспышка закончилась

Елена Малышева решила ответить на вопросы подписчиков своего инстаграм-аккаунта. Во время прямого эфира теледоктор сказала, что жители страны, в которой продолжает распространяться коронавирусная инфекция, могут спать спокойно.

Ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева представила народу статистические данные по пандемии коронавируса. Теледоктор показала графики, где отображено любопытное наблюдение специалистов: чем больше проведено тестов на COVID-19, тем меньше летальных исходов.

По словам Малышевой, многие специалисты в области медицины сделали вывод: коронавирус – слабая инфекция. Например, от одного носителя могут заразиться два человека, как и обычной простудой. А вот риновирусы передаются шести людям, корь – шестнадцати.

"В России вспышка закончилась. Мы вышли из нее и можем спать спокойно", – сказала Елена.

Телеведущая подчеркнула, что количество смертей от болезней сердца и сосудов в мире гораздо больше, чем от коронавируса. Эта инфекция занимает лишь 15 место по количеству смертности среди других недугов.

Напомним, что за полгода коронавирусом заразились порядка 12 миллионов человек во всем мире. Скончались более 540 тысяч жителей планеты, выздоровели – 6,7 миллиона.