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Коронавирус
Академик РАН назвал причину грядущего всплеска коронавируса в России осенью

Академик РАН назвал причину грядущего всплеска коронавируса в России осенью

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Многие специалисты допускают, что осенью начнется вторая волна пандемии коронавируса. Однако это может быть связано не только с приходом холодов.
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Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург также ожидает всплеск коронавируса COVID-19 в России осенью. По мнению ученого, этому будет способствовать начало учебного года. Многие студенты массово уедут в крупные города.

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По мнению Гинцбурга, именно эта категория граждан станет катализатором распространения инфекции. Он отметил, что молодые люди обладают более крепким иммунитетом и чаще переносят коронавирус в легкой форме. Однако они также являются носителями COVID-19 и могут заразить людей, входящих в группу риска. Академик считает, что в течение полутора месяцев они спровоцируют заболеваемость среди других категорий граждан.

Глава НИЦ имени Гамалеи предположил, что основной удар нового всплеска инфекции придется на Москву и Санкт-Петербург. Чтобы предотвратить его, ученый считает целесообразным обеспечить широкое применение вакцины, в том числе – среди молодых людей.

Напомним, что согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России достигло 834 499 человек. Свыше 629 тысяч из них смогли выздороветь. Зафиксировано 13 802 смертельных исхода.


Автор: 30 июля 2020, 21:29 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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