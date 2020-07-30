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Вторая волна накрывает: Валюшкина сообщила о коронавирусе

Вторая волна накрывает: Валюшкина сообщила о коронавирусе

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Софья Сандурская
По состоянию на 30 июля в России выявлено 834 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причем на 5509 их число выросло за последние сутки. От этой заразы уже умерли почти 14 тысяч наших сограждан. Актриса Елена Валюшкина начала паниковать и по поводу своего здоровья.
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"Болеть, иль не болеть, вот в чем вопрос, – перефразировала актриса известную шекспировскую фразу из "Гамлета". – И сопли льются, и заложен нос. Температура. Невысока. Но выше тридцати шести. Где подцепила?! Вот вопрос".

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 Коронавирус в России

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Пока, впрочем, рано бить тревогу. "Корона это или просто нос сопливый, – задает риторический вопрос Валюшкина. – За три дня пройдет? Или волна вторая накрывает? От первой удалось сбежать. Но, догнала видать".

Актриса, которой теперь предстоит сдать тест ПЦР (метод молекулярной биологии, позволяющий добиться увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты в биологическом материале), а в случае, оборони господь, положительного результата, сделать и компьютерную томографию, позволяющую определять степень поражения легких.

Стоит заметить, что за последнее время коронавирусом переболели многие звезды – Анита Цой, Надежда Бабкина, Михаил Мишустин, Татьяна Навка. А вот Анатолий Трушкин и сын Светланы Моргуновой с коварной инфекцией справиться, увы, не смогли...

Автор: 30 июля 2020, 16:15 Источник: instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

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