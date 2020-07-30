Вторая волна накрывает: Валюшкина сообщила о коронавирусе

По состоянию на 30 июля в России выявлено 834 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причем на 5509 их число выросло за последние сутки. От этой заразы уже умерли почти 14 тысяч наших сограждан. Актриса Елена Валюшкина начала паниковать и по поводу своего здоровья.

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