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Коронавирус
Коронавирус в России за последние сутки выявили у 8 536 человек

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 8 536 человек

Сколько заболели коронавирусом в России на 3 июня 2020 года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные по заболевшим COVID-19 в России. Эпидемия затронула более 432 тысяч человек.
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За последние сутки коронавирус в России выявлен у 8 536 граждан, выздоровели 8 972 человека. Динамика распространения заболеваемости продолжает снижаться.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

В Москве зафиксирован рекордно низкий за полтора месяца уровень заболеваемости: за сутки коронавирус в столице выявили у 1 842 человек. В Московской области зафиксировано 736 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 380.

Всего коронавирусом в России с начала эпидемии заразились 432 277 граждан. Выздоровели свыше 195 тысяч. COVID-19 унес 5 215 жизней.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Документ содержит несколько этапов.

Первый продлится до сентября текущего года. В это время вероятно сохранение некоторых ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Второй этап продлится до лета следующего года – экономика и доходы граждан начнут расти.

Правительство предлагает более 500 мероприятий на сумму около пяти триллионов рублей. Будут увеличены пособия, запущены масштабные инфраструктурные проекты, малый и средний бизнес получит новые льготы и скидки.

Коронавирусом в мире заразились более 6,26 миллиона человек. В США число заболевших COVID-19 превысило 1,8 миллиона.

Автор: 3 июня 2020, 10:41 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом

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