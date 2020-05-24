Число зараженных коронавирусом в России выросло на 8599

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в России заметно выросло. Инфекцию обнаружили еще у 8 599 человек.

Новые случаи заражения были зарегистрированы в 84 регионах страны. За сутки выздоровели и выписались из больниц 5 363 пациента. Жертвами COVID-19 стали 153 россиянина.

Большинство новых заболевших находятся в Москве. В столице зафиксировано 2 516 случаев заражения. Далее идут Московская область и Санкт-Петербург, где инфекцию подхватили 862 и 384 гражданина соответственно.

Всего на сегодня в России выявлен 344 481 случай заболевания COVID-19. За весь период полностью вылечились 113 299 человек, умер 3 541 пациент, сообщает оперативный штаб.

Ранее президент Владимир Путин предупредил власти регионов о вероятности второй волны коронавируса в России. По прогнозам экспертов, она может произойти в конце октября или ноябре.

В то же время глава страны отметил, что в стране наблюдается улучшение ситуации с COVID-19. По его словам, во многих российских регионах, включая Москву, наблюдается снижение показателя ежедневных заразившихся.

Отметим, всего в мире коронавирусом заболели более 5,41 миллиона человек. Оправились от инфекции 2,25 миллиона зараженных, жертвами стали 344,19 тысячи человек.