Вторая волна коронавируса неминуема: вирусолог предупредил россиян

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что россиянам не удастся избежать второй волны COVID-19. Однако с течением времени вирус перестанет быть агрессивным.
В качестве примера специалист привел "испанку", сообщает "Царьград". В 1918-1919 годах эпидемия унесла жизни миллионов людей. "Сейчас этот вирус еще есть, но ведет себя совсем по-другому", – заявил Анатолий Альштейн.
Ранее президент России Владимир Путин призвал власти субъектов готовиться ко второй волне коронавируса. Согласно прогнозам экспертов, это произойдет в конце октября или ноябре.
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