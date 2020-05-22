В Подмосковье отменяют электронные пропуски

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 23 мая электронные пропуски в регионе отменяются.

Пропускной режим действовал в Подмосковье с 15 марта. Граждане были обязаны получить специальный QR-код для передвижения на общественном, личном или служебном транспорте. Несмотря на то что эта мера была непопулярной, она помогла избежать стремительного распространения инфекции в регионе, уточнил Андрей Воробьев.

При этом в Московской области жители по-прежнему должны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах. Губернатор пообещал постепенно снизить стоимость средств защиты. "Для пенсионеров будут льготные цены, а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно", – приводит его слова издание "Ведомости".

Отмечается, что в регионе уже возобновили работу промышленные предприятия и стройки. Также скоро ожидается открытие офисов продажи и многофункциональных центров.

Люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Это же ограничение касается россиян, которые страдают от хронических заболеваний. Угроза возвращения инфекции никуда не делась, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

По последним данным, в Московской области зарегистрировано 31 807 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровели 4 699 человек. Жертвами инфекции стали 312 пациентов.