Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В его ходе российский лидер дал свою оценку ситуации с коронавирусом.

Владимир Путин отметил, что в Москве, которая первой среди российских регионов приняла на себя полномасштабный удар эпидемии коронавируса, а также в некоторых других субъектах, зафиксировано постепенное снижение ежедневного числа заразившихся. Можно сказать, что в стране наблюдается позитивная динамика.

"Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", – подчеркнул Владимир Путин. Напомним, к 22 мая 2020 года число зафиксированных случаев коронавируса в России достигло 326 448. За сутки этот показатель возрос на 8 894 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемия коронавируса в России вышла на плато. При этом сами пиковые значении ежедневного прироста новых заразившихся были одними из самых низких в мире. "Нам удалось срезать пик эпидемии", – констатировала она.

Отметим, карантин в России пока сохраняется во многих регионах. Как ранее неоднократно подчеркивал сам Владимир Путин, решения о смягчении или отмене санитарно-эпидемиологических ограничений должны приниматься только после тщательного изучения обстановки на местах и после консультации со специалистами.