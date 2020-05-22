Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

Владимир Путин отметил, что в Москве, которая первой среди российских регионов приняла на себя полномасштабный удар эпидемии коронавируса, а также в некоторых других субъектах, зафиксировано постепенное снижение ежедневного числа заразившихся. Можно сказать, что в стране наблюдается позитивная динамика.
"Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", – подчеркнул Владимир Путин. Напомним, к 22 мая 2020 года число зафиксированных случаев коронавируса в России достигло 326 448. За сутки этот показатель возрос на 8 894 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемия коронавируса в России вышла на плато. При этом сами пиковые значении ежедневного прироста новых заразившихся были одними из самых низких в мире. "Нам удалось срезать пик эпидемии", – констатировала она.
Отметим, карантин в России пока сохраняется во многих регионах. Как ранее неоднократно подчеркивал сам Владимир Путин, решения о смягчении или отмене санитарно-эпидемиологических ограничений должны приниматься только после тщательного изучения обстановки на местах и после консультации со специалистами.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Новая мода. Упадете точно.