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Коронавирус

Сделано сенсационное заявление о заражении коронавирусом через еду

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Ученые по всему миру продолжают выяснять новые подробности о заражении коронавирусом. Известный американский исследователь сделал важное заявление о передаче COVID-19 через еду. Ученый развеял популярный миф. 
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Вокруг коронавируса ходит много слухов и домыслов. Одна из популярных теорий гласит, что COVID-19 можно заразиться через пищу.

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Опровергнуть расхожее предположение взялся сотрудник Университета Огайо Санджа Илич. По его словам, в США, где на текущий момент более 400 тысяч зараженных коронавирусом, не было выявлено ни одного случая инфицирования через продукты или упаковку.

Для размножения COVID-19 требуется живой хозяин, неодушевленный предмет для этого не подходит. Тем не менее, ученые уже выяснили, что коронавирус может жить на различных поверхностях порядка трех часов.

Но заразиться через пищу невозможно, успокоил ученый встревоженных людей. "Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде", – приводит слова исследователя портал MedicalXpress. Опасения о том, что вирус может передаваться в готовой еде из доставки Илич также считает излишними.

Вместе с тем коронавирус вполне возможно подхватить в супермаркете. Чтобы этого не произошло, исследователь рекомендовал держать социальную дистанцию два метра и периодически обрабатывать руки антисептиками. Купленные овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, напомнил ученый. 

Число зараженных коронавирусом в мире 9 апреля достигло 1,5 миллиона человек. Излечились от COVID-19 более 330 тысяч пациентов, но организм 88 тысяч не справился с коварным вирусом.

В России коронавирусом болеют 10131 человек, выздоровели почти 700. Накануне Владимир Путин в своем обращении призвал губернаторов к адекватным мерам по борьбе с эпидемией, чтобы не нанести серьезного ущерба экономике.

Автор: 9 апреля 2020, 17:32

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