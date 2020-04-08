Вдобавок к коронавирусу: людей предупредили о новой беде

Коронавирус в России уже успел спровоцировать огромное количество проблем помимо самой эпидемии. Речь идет о нарушении социальной и экономической жизни большинства людей. Как выяснилось, есть и другие проблемы.
В частности, как рассказала главврач психиатрической больницы №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина, у жителей Москвы стала проявляться так называемая "ковидофобия". Настоящий ужас вызывает у людей необходимость даже ненадолго выйти на улицу по делам – они опасаются, что в этот момент могут заразиться.
Большинство из тех, кто испытывает стресс при одной мысли о походе на улицу, женщины. Вместе с этим коронавирус в России спровоцировал и другие проблемы ментального характера.
"Кто-то испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей", – цитирует "Царьград" Ларису Бурагину. Те же, кто живет один, страдают от одиночества.
Получается, что распространение коронавируса в России поставило практически каждого человека в ситуацию, в которой рано или поздно он начнет испытывать по меньшей мере психологический дискомфорт. Справиться с этим можно при помощи общения со специалистами, благо такого рода контакты вполне удачно получаются при помощи телефона или интернета.
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