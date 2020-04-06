Озвучены чудовищные последствия коронавируса в России

Эпидемия коронавируса во всем мире привела к самым серьезным проблемам в экономике. О том, к чему стоит готовиться России, рассказали эксперты.

Коронавирус в России продолжает пугать людей реальной угрозой для их здоровья и жизней. Вместе с этим, все больше россиян задумываются о том, к каким последствиям для экономики приведет вынужденный простой из-за карантина. Экспертам нечем обрадовать народ – удар будет крайне тяжелым.

"Исходя из результатов первых полноценных дней "карантина", мы ожидаем максимальное падение ВВП в неделю до 60-70% в сфере услуг", – цитирует РИА ФАН руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина. По его словам, российский ВВП рискует потерять порядка 2,3-2,8 триллиона рулей. Стоит понимать, что экономике грозят не только прямые потери, но и крайне медленная скорость восстановления, которое начнется после отмены режима самоизоляции в России.

Удар грозит не только малому и среднему бизнесу, но и простым россиянам, которым кажется, что они никак не связаны с ведением деловой деятельности. "Падение может быть очень значительным, если окажется, что большинство граждан все-таки жило исключительно в привязке к своей ежемесячной зарплате", – заметила главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

Учитывая последние новости можно говорить. о том, что у заметной части граждан России действительно не оказалось достаточно объемной "подушки безопасности", которой бы без проблем хватило на безболезненное пережидание периода распространения коронавируса в России. Все больше людей теряют веру в собственную финансовую стабильность.

Таким образом, по мнению специалистов, стране угрожают чудовищные последствия. Однако как остановить коронавирус в России иными способами, кроме введения карантина и режима самоизоляции, не совсем ясно.