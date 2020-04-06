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Коронавирус

Названы новые симптомы коронавируса

Фото: Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Симптомы коронавируса у человека, как было установлено еще в самом начале эпидемии, частично совпадают с признаками банального ОРВИ или гриппа. Сейчас, как рассказывают врачи, можно говорить о дополнительных трех проявлениях болезни, на которые также стоит обращать внимание.
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Сухой кашель, ломота и слабость в теле, повышенная температура – симптомы коронавируса, которые знает любой читающий новости человек. Впрочем, напоминают эксперты, так могут проявляться и многие другие болезни.

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Для того, чтобы выяснить точный диагноз, больному следует сделать специальный тест. Обратиться к специалистам следует и тем, кто столкнулся с неожиданными симптомами коронавируса. К ним относятся три нетипичных признака:

  • сильные головные боли,
  • головокружение,
  • потеря обоняния.

Если человек отмечает за собой сразу три этих симптома, причем они появились внезапно и практически одновременно, то ему следует сдать тест на коронавирус, передает портал Online47.ru. Отмечается, что на подобные проявления болезни люди жаловались по всему миру.

Напомним, симптомы коронавируса могут напоминать признаки банального ОРВИ или гриппа, однако различия все же есть. Также существует целый ряд редких проявлений болезни, а в отдельных случаях человек и вовсе может переболеть, не ощущая ничего необычного. Пока единственным надежным способом узнать свой диагноз остается прохождение специального теста.

Автор: 6 апреля 2020, 16:22
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