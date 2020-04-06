Названы новые симптомы коронавируса

Симптомы коронавируса у человека, как было установлено еще в самом начале эпидемии, частично совпадают с признаками банального ОРВИ или гриппа. Сейчас, как рассказывают врачи, можно говорить о дополнительных трех проявлениях болезни, на которые также стоит обращать внимание.

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