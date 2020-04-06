Названа причина отказа Путина от самоизоляции из-за коронавируса

Дмитрий Песков рассказывал, что для обеспечения дистанционного формата работы Владимира Путина были задействованы все необходимые технологические возможности. Это позволило президенту России продолжить полноценную деятельность из своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево.
На фоне распространения коронавируса в России Владимир Путин стал общаться с подчиненными преимущественно в режиме телеконференции. Однако, как стало известно, российский лидер все же прервет режим самоизоляции. По словам Дмитрия Пескова, президенту предстоит принять участие в совещании по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики, передает "Царьград".
Напомним, общественность обратила самое пристальное внимание на здоровье и рабочее расписание Владимира Путина после появления новостей о том, что главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Незадолго до появления этой информации президент России встречался с медиком в клинике.
Граждан успокоил Дмитрий Песков. Он рассказал, что Владимир Путин регулярно сдает тест на коронавирус. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у президента России все в порядке. Тем не менее, глава государства принял решение перейти на режим самоизоляции.
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