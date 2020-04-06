Названа причина отказа Путина от самоизоляции из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в России и новых санитарно-эпидемиологических правил, в частности – карантина в Москве, было принято решение о переходе Владимира Путина на дистанционную работу. Тем не менее, стало известно, что президент решил прервать режим самоизоляции.

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