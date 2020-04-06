"Пойдут громить полицейские участки": известный врач о тревожных последствиях карантина

Россия неправильно подготовились к карантину, считает известный доктор Александр Мясников. Он раскритиковал действия властей во время пандемии коронавируса.

Врач Александр Мясников возмущен подготовкой России к пандемии коронавируса. Во-первых, он обратил внимание на отсутствие защитных масок, очков и антисептических средств. Во-вторых, эксперт не понимает, как могут увольнять медиков в такое нелегкое для страны время.

Кроме того, в эфире программы Анны Шафран на телеканале "Спас" Мясников усомнился, что пандемия COVID-19 в России закончится до конца апреля. Однако продлевать карантин еще на месяц врач считает неправильным решением. Он предвидит массовые беспорядки на улицах городов.

"Отломают ножку стула и пойдут громить полицейские участки", – предположил Александр Леонидович, говоря о менталитете россиян.

Мясников отметил, что властям необходимо обратить внимание не только на физическое, но и психическое здоровье жителей России. Также он сделал весьма странное предположение насчет смертности от коронавируса. По его словам, в стране "уже умерли все, кто должен", а в Италии добавляют в статистику, к примеру, погибших в автокатастрофе.

Тем временем, согласно официальным данным, в мире зафиксировано более 1,279 миллиона случаев заражения COVID-19. Скончались почти 70 тысяч жителей планеты, выздоровели – более 266 тысяч. В России число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч, умерли 51 человек.