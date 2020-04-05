Почему карантин из-за коронавируса опасен для пенсионеров

Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал об опасности карантина для людей преклонного возраста. По его словам, прежде всего, изоляция может привести к обострению хронических заболеваний. Это связано с тем, что старики из-за пандемии коронавируса стараются не посещать поликлиники. Впоследствии это может привести к тому, что они превратятся в сидячих или лежачих пациентов.
Также в зоне риска психическое состояние пенсионеров. Ведь у многих из них из-за карантина отсутствуют контакты, в том числе и с близкими людьми. Поэтому люди преклонного возраста начинают чувствовать себя одинокими и ненужными. В этом случае очень важно не допускать социальной изолированности родных. Ведь всегда можно общаться по телефону.
"Хронический стресс на протяжении долгих недель, неподвижность, переедание – всё это скажется, вызовет обострение хронических заболеваний, с одной стороны. С другой стороны, может случиться, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, требуется продолжение лечения, избегают посещать поликлиники и пребывать в больнице, – приводят слова Эйдельмана РИА "Новости".
Напомним, лидером по числу зараженных коронавирусом в мире до сих пор остается США. Там количество инфицированных превысило отметку в 300 тысяч человек.
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