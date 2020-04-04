"Внимание на горшки": выявлена неожиданная опасность коронавируса

Как неоднократно рассказывали представители научного сообщества, симптомы коронавируса намного легче протекают у детей, тогда как люди пожилого возраста сильно страдают от болезни. Оказывается, что такая ситуация таит в себе еще одну, не самую очевидную, опасность.

Тот факт, что дети могут переболеть коронавирусом COVID-19 с легкими симптомами или вовсе без них с одной стороны ограждают молодое поколение от опасности негативных последствий, однако с другой – превращают молодежь в источник опасности для стариков. В особой группе риска находятся те, у кого в семье есть маленькие дети.

Причем опасность, как показывают данные специалистов, может подстерегать взрослых еще и с неожиданной стороны. "По ретроспективным данным из Китая вирус долго живет в кале", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметила главный педиатр сети клиник "Семейная" Мария Чахнашвили. "В мазках из носа рнк уже не было, а в ректальных мазках еще десять дней выделяется", – подчеркнула она.

"Поэтому внимание на использованные подгузники и горшки", – предупредила Мария Чахнашвили. Если ребенок заболел коронавирусом, но сам от этого никак не страдает, то взрослый человек рискует подцепить болезнь от него либо традиционным, воздушно-капельным путем, либо через кал, когда будет ухаживать за малышом.

Примечательно, что одним из вероятных симптомов коронавируса у детей называется как раз диарея. Таким образом, вероятность подцепить заразу возрастает еще больше. Мария Чахнашвили рассказала, что у юных пациентов в начале болезни сухой кашель не характерен, а вот диарея может соседствовать с рвотой.

Напомним, симптомы коронавируса у человека являются предметом тщательного изучения со стороны специалистов. Широкую публику больше всего интересует, каким образом можно в домашних условиях отличить эту болезнь от банальных простуды и гриппа.