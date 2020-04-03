Мишустин жестко высказался о борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин допустил развитие сложного сценария событий с эпидемией коронавируса в России. Он отметил, что пик заболеваемости пока не пройден.



Глава правительства призвал регионы не действовать по единому шаблону при разработке мер по борьбе с распространением коронавируса. Он считает необходимым учитывать специфику конкретного субъекта.

По словам Мишустина, надо иметь в виду экономическую ситуацию и плотность населения в регионе. Также надо понимать и масштабы роста числа заболевших COVID-19.

Мишустин назвал абсолютно оправданным решение президента Владимира Путина о продлении до конца апреля режима нерабочих дней в стране, передает "Интерфакс". Премьер-министр подчеркнул, что эта мера направлена на защиту здоровья людей.

Вместе с тем, Мишустин напомнил, что главам регионов даны новые полномочия. Они позволяют принимать решения о графике работы предприятий и учреждений на территории субъектов в условиях пандемии COVID-19.

Также Мишустин довольно жестко заявил, что губернаторы лично отвечают за обеспечение больниц местами для пациентов в условиях эпидемии коронавируса в России. Он добавил, что сегодня в первую очередь нужно защитить врачей.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в России всего за сутки увеличилось на 600 человек. В связи с этим президент Владимир Путин принял решение продлить карантин до 30 апреля.

