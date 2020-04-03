"Не могу двигаться": зараженная коронавирусом рассказала о жутких страданиях

Зараженная коронавирусом англичанка Шэрон Кук сообщила о страшных последствиях болезни. Говоря об этом, она не смогла сдержать слез.



Жительницу графства Линкольншир госпитализировали 23 марта. В больнице она сняла видеообращение, описав свое состояние.

Последствия заражения COVID-19 оказались поистине страшными. У пациентки началось заражение крови, теперь ей тяжело нормально говорить. Дышать тоже трудно, поэтому Кук подключена к аппарату с кислородом, сообщает Daily Mirror.

Женщина напомнила о важности самоизоляции, призвав не выходить из дома. Она отметила, что поправляется, но еще недавно было очень плохо. По словам зараженной коронавирусом, если бы ей в разгар болезни предложили эвтаназию, она бы согласилась. "Сейчас я не могу двигаться", – призналась англичанка.

Кук заявила, что COVID-19 совсем не похож на обычную простуду. Она утверждает, что даже в слабой форме эта инфекция приносит сильные мучения.

Как писали "Дни.ру", ранее медсестра из английского города Саутгемптон рассказала о страданиях зараженных коронавирусом пациентов. Девушку напугало быстро растущее число заболевших.