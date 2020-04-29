Симптомы коронавируса оказались признаками другой болезни

Не успели люди по всей планете научиться отличать симптомы коронавируса от проявлений таких болезней как ОРВИ или грипп, как пришла новая напасть. Об угрозе поставить себе неверный диагноз на основании собственных ощущений предупредили британские СМИ.
Самые распространенные и характерные симптомы коронавируса – одышка, жар, боль в мышцах, учащенное сердцебиение, а также рвота или понос – могут указывать также на тревожное расстройство, передает "Царьград". Учитывая нервную обстановку в мире, болезнь не самая экзотическая.
Единственным отличаем служит тот факт, что при коронавирусе симптомы будут только усиливаться со временем, тогда как в случае тревожного расстройства все проявления исчезнут после того, как больному удастся справиться со своими эмоциями.
Отметим, равно как симптомы коронавируса еще не гарантируют того, что человек действительно болен, так и их отсутствие не является гарантией здоровья. В ряде случаев заболевание протекает без каких-либо внешних проявлений. Поставить верный диагноз могут только специалисты после проведения тестов.
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