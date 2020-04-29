Лечить не нужно: опубликованы неожиданные данные о коронавирусе

На сайте правительства России "Стопкоронавирус.рф" было опубликовано официальное пояснение Министерства здравоохранения страны о том, в каких случаях лечить коронавирус не нужно. Для многих эта информация показалась неожиданной.

Коронавирус в России продолжает с каждым днем заражать все больше людей. Обеспокоенность общества в связи с эпидемией также ежедневно увеличивается, меж людьми начинает курсировать информация сомнительной достоверности.

В частности, широкая публика оказалась недостаточно информирована о том, какое лечение требуется людям, у которых диагностирован коронавирус. Некоторые считают, что такого человека незамедлительно требуется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких и делать ему капельницы с самыми мощными препаратами вне зависимости от того, как человек себя чувствует.

Развеять это заблуждение поспешили в Министерстве здравоохранения. "Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется", – цитирует "Царьград" уточнение ведомства.

Отсутствие симптомов коронавируса, уточнили в Минздраве, вовсе не означает, что человек может перестать соблюдать меры безопасности. Поскольку такой пациент становится переносчиком болезни, ему обязательно нужно соблюдать все карантинные меры и самоизоляцию.

Напомним, коронавирус в России по состоянию на 29 апреля 2020 года успел затронуть 99 596 человек. Из них 976 скончались, еще 10 293 выздоровели. Специалисты отмечают, что пик эпидемии пока не пройден.