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Мишустин напомнил об опасности борьбы с коронавирусом

Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава правительства подчеркнул, что в сложившихся условиях нельзя забывать о других тяжелых болезнях.
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Последние новости показывают, что российские власти сосредоточили большую часть ресурсов на организации масштабной борьбы с коронавирусом. При этом в СМИ появляются сведения о некоторых перегибах на местах.

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Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Например, екатеринбургские журналисты рассказали про то, что для того, чтобы обеспечить койками больных коронавирусом, закрывается единственный в городе хоспис. Похожая ситуация, судя по сообщениям в прессе, сложилась в Санкт-Петербурге, где перепрофилирование в условиях эпидемии грозит Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии имени Петрова.

Сделано это будет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в городе будет признана катастрофической. Однако больные в ужасе уже сейчас.

Опасность борьбы с коронавирусом в России, которая может спровоцировать другие проблемы, оценил Михаил Мишустин. "Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, другое калечим", – цитирует "Царьград" главу правительства.

Он подчеркнул, что ситуации, при которых гражданам может быть отказано в медицинской помощи, недопустимы. "Мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", – цитирует RT Михаила Мишустина.

Речь, уточнил он, идет не только о готовности больниц принять пациентов, но и о своевременном прибытии скорой помощи, доступности средств защиты и своевременных поставках оборудования. Борьба с коронавирусом в России должна усилить, а не ослабить отечественную медицину.

Автор: 23 апреля 2020, 09:31
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