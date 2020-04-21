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Определен план лечения от коронавируса в России

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Лечение от коронавируса в России можно назвать одним из самых эффективных и успешных в мире. По крайней мере, об этом говорят данные официальной статистики. О том, куда страна будет двигаться дальше в этом вопросе, рассказал доктор Александр Мясников.

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Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в будущем в России подход к борьбе с эпидемией изменится. Это позволит разгрузить медицинские учреждения.

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По словам доктора Мясникова, большинство больных коронавирусом в России будут лечиться не в больницах, а дома, передает "Царьград". Дело в том, отметил он, что у многих болезнь протекает без симптомов. Таким пациентам будут выписывать те же лекарства, что и в клиниках, а врачи время от времени будут проверять состояние их здоровья.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что с ростом числа заболевших коронавирусом в Москве столичные медицинские учреждения стали работать на пределе своих возможностей. Позже было объявлено, что ситуация улучшилась.

Тем не менее, эксперты опасаются, что с дальнейшим ростом числа заболевших проблема нехватки мест в больницах может все же возникнуть. Чтобы избежать этого, предлагается больных с легкими симптомами или вовсе без каки-либо проявлений коронавируса держать дома, а не в палатах.

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���� Бедным семьям помогают справиться с последствиями коронавируса ⠀ В этот непростой момент, люди, как никогда раньше, стараются сплотиться и помочь друг другу. ⠀ Вот ещё одна добрая история ���� ⠀ #семья #помощь #коронавирус #пандемия

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 21 апреля 2020, 16:46
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