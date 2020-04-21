Определен план лечения от коронавируса в России

Лечение от коронавируса в России можно назвать одним из самых эффективных и успешных в мире. По крайней мере, об этом говорят данные официальной статистики. О том, куда страна будет двигаться дальше в этом вопросе, рассказал доктор Александр Мясников.

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