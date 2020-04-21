Больше 5,6 тысячи зараженных за день: коронавирус в России поставил рекорд

К 21 апреля 2020 года число россиян, которых затронул коронавирус, достигло 52 763. Больные с подтвержденным диагнозом зарегистрированы во всех регионах страны.
За сутки число заразившихся подскочило на 5 642. За это же время в России от болезни скончался 51 человек, выздороветь смогли 427. Тем временем в Москве, согласно данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев заражения составило 3 083.
Последние новости и данные официальной статистики показывают, что коронавирус в России ставит рекорды по скорости распространения. Тем не менее на фоне других стран ситуация выглядит обнадеживающе.
Добиться таких результатов удалось благодаря режиму самоизоляции и другим мерам, принятым в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами. Карантин в Москве позволил снизить нагрузку на больницы и дал возможность сосредоточить ресурсы на борьбе за жизни и здоровье всех пациентов с COVID-19.
По словам экспертов, статистика говорит о приближении страны к пику эпидемии коронавируса. Однако точно сказать, когда Россия достигнет плато и как быстро его пройдет, добившись снижения числа заразившихся каждый день, пока сложно.
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