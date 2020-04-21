Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 21 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Любовь или пиар?": друг раскрыл стране глаза на отношения Пугачевой с Галкиным
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса
партнеры
Вторник
21 апреля
Лента новостей
10:24
Трое выздоровели: в Москве нашли способ избежать тяжелых осложнений при коронавирусе
10:19
"Повели себя как последние подонки": Наргиз Закирова с любовником переполошили весь отель
09:54
"Сговор": Медведев рассказал о переменах в торговле нефтью
09:50
"Я против стукачей": Охлобыстин оправдался за участие в VIP-богослужении во время эпидемии
09:49
Люди с ВИЧ оказались устойчивыми к коронавирусу
09:32
Бывший муж влез в грязный скандал с двойным предательством Федосеевой-Шукшиной
09:31
Ученые обнаружили агрессивную мутацию коронавируса
09:29
Назван единственный способ победить коронавирус в мире
09:06
Обросшего Агутина перестали узнавать
09:00
Построенная за месяц московская больница начала прием пациентов
08:47
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
08:45
В Сеть попала скандальная переписка принца Гарри и Меган Маркл с ее отцом
08:32
Исторический обвал рынка нефти грозит сокрушить российскую экономику и рубль
06:37
"Делаем большие скидки": бизнес Топурии на защитных масках идет в гору
04:32
Принца Гарри затравили за наплевательское отношение к коронавирусу
02:09
"Панталоны с начесом": Пынзарь шокировала неожиданным признанием
00:18
Излечившаяся от коронавируса Куриленко сразила глубоким декольте
00:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 апреля 2020 года
21:58
Это многим поможет: Высоцкая посоветовала женщинам занятие на время самоизоляции
21:52
Ушла в минус: цена на нефть побила рекорд
21:51
"Месяц-полтора": Рошаль дал прогноз по эпидемии коронавируса в России
21:33
В Петербурге в результате массовой драки погиб мужчина
21:19
Под Москвой палец ребенка застрял в дверном замке
21:17
"Животные начнут умирать": Запашный рассказал о страшных последствиях коронавируса
21:05
"Живет двойной жизнью и что-то скрывает": сенсационные данные об избраннике Темниковой
20:31
На сайте Думы появится раздел о господдержке в условиях коронавируса
20:26
В "Локомотиве" объявили о смерти молодого футболиста
20:03
Спасающиеся от коронавируса с помощью курения люди подписали себе приговор
19:54
В Новосибирке от коронавируса умер мужчина моложе 40 лет
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:45
Назван новый срок окончания карантина из-за коронавируса в России
19:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:34
"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез
19:33
Друг откровенно о новом замужестве Степаненко
19:13
Самое время: какие привычки стоит выработать на карантине
19:11
На совещании у Путина по коронавирусу случился казус
19:07
Брежнева показала любопытное фото сына Цекало
18:57
Извержение вулкана на Камчатке попало на видео
18:51
Выявлена первая серьезная мутация коронавируса
18:29
Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года
18:16
"Скоро превращусь в чучело!": Анита Цой взвыла на карантине
18:07
"Обидно, что наш род прервется": сын Стеблова живет в монастыре
17:31
Непризнанный сын повинился перед Цискаридзе за ложь: Да, это был хайп
17:25
Боярская поведала людям о способе победить коронавирус в России
17:22
"Конвульсии выделывает, чтобы о нем вспомнили": Цыганова оплевала Макаревича
17:22
Подкаминская о последних месяцах беременности: все существовали в режиме ЧС
17:21
Разбитый инсультом Носков посвятил себя внучкам
16:57
Под Москвой хулиган разбивал чужие машины
16:51
"Сутки я рыдала. Еще месяц плакала": Брухуновой пришлось отдать свою кроху
16:48
Пропуск на время карантина в Москве – все подробности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Море позитива": дочь Орбакайте исполнила легендарный хит матери
"Она недополучала": Киркоров ошарашил истинной причиной расставания с Пугачевой
"Время рассудит": заменивший Шепелева Еремеев оправдался перед народом
Сериал "Зулейха открывает глаза" обвинили в оскорблении верующих за интим в мечети
Коронавирус

Трое выздоровели: в Москве нашли способ избежать тяжелых осложнений при коронавирусе

прочитано 85 раз

Трое больных коронавирусом COVID-19 человек выздоровели в Москве после переливания донорской плазмы. Ее взяли у людей, справившихся с болезнью ранее, сообщает RT.

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что двое из них выздоровели спустя 10 дней после процедур. Еще один человек был выписан из больницы через две недели после начала лечения. Ракова добавила, что пациенты, которым переливали плазму, переносят болезнь без тяжелых осложнений.


21 апреля 2020, 10:24

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление об отстранении Зеленского от власти из-за коронавируса
Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом
Халатность: Лукашенко грозят арест и тюрьма из-за коронавируса
"Куча и должна вонять": Соловьев набросился на критикующего власть журналиста

Шоу-бизнес

"Повели себя как последние подонки": Наргиз Закирова с любовником переполошили весь отель
"Я против стукачей": Охлобыстин оправдался за участие в VIP-богослужении во время эпидемии
Бывший муж влез в грязный скандал с двойным предательством Федосеевой-Шукшиной
Обросшего Агутина перестали узнавать

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына

Артистка объявила радостную новость
Шоу-бизнес

Хочет разобраться с долгами? В истории с болезнью Заворотнюк нашли странности

Актрису заподозрили в обмане
Шоу-бизнес

Алчная Кудрявцева обокрала собственную мать

Стали известны подробности воровства
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года

С любыми проблемами поможет справиться позитивный настрой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+