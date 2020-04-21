Назван единственный способ победить коронавирус в мире

Эпидемия коронавируса, охватившая весь мир, стала новым вызовом для человечества, и рецепта по борьбе с этой угрозой пока нет. Недавно популярной была теория о том, что людям стоит просто переболеть COVID-19, чтобы выработать иммунитет и остановить распространение болезни в принципе.
Однако имеющиеся данные указывают на то, что устойчивого иммунитета после выздоровления не возникает. Более того, в отдельных случаях болезнь переходит в хроническую фазу, при которой, подобно герпесу, какое-то время может себя не проявлять.
Французский профессор иммунологии Эрик Вивье в качестве примера привел реакцию организма на SARS-CoV-2, вспышка которого регистрировалась в 2002-2003 годах. Тогда стало ясно, что необходимое число антител вырабатывается за три недели. При этом хватает их лишь на три месяца.
Впрочем, коронавирус, который спровоцировал нынешнюю эпидемию, имеет нетипичные свойства. В связи с этим сложно проводить параллели между ним и болезнями, с которыми люди сталкивались ранее.
Кроме того, выработка антител, которые в будущем должны помочь организму противостоять повторному заражению, создает риск обострения заболевания, передает Lenta.ru. Таким образом, справиться с эпидемией сможет только вакцина от коронавируса. Она снимет риски, которые несет болезнь, и позволит организму выработать устойчивый иммунитет.
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