"Месяц-полтора": Рошаль дал прогноз по эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России задерживается. Если раньше выход на так называемое плато предсказывали на Пасху, то теперь ожидания смещаются на май. Своим мнением поделился известный врач, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.



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