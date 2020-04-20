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Нельзя считать больными: эксперт назвал переносчиков коронавируса вакциной

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
В России у половины зараженных коронавирусом граждан нет симптомов. Именно они призваны спасти население от пандемии, уверен эксперт Феликс Ершов.
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Доктор биологических наук Владимир Макаров заявил, что отсутствие симптомов коронавируса у зараженных – это и есть по сути самый опасный симптом. Однако академик РАН, вирусолог Феликс Ершов, категорически с ним не согласен. Он считает, что такие люди могут замедлить рост заболевания в стране. 

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Эксперт считает бессимптомных больных здоровыми носителями, пишет НСН. Таких в России порядка 50%. Среди них чаще встречаются дети и молодые люди. Они распространяют вирус и тем самым способствуют коллективной иммунизации. Рост заболевания снизится, когда бессимптомных носителей станет более 70%. 

При этом Ершов отметил важность соблюдения мер безопасности и гигиены. Населению необходимо чаще мыть руки, больным россиянам следует носить маски. Здоровые люди их могут не надевать. "Это нужно для самоуспокоения", – отметил вирусолог.

По состоянию на 13:16 мск 20 апреля, в России зафиксировано 47238 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 408 человек, выздоровели – 3450.

Автор: 20 апреля 2020, 13:30

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