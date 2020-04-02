В России за сутки коронавирусом заболели более 700 человек

Коронавирус в России выявлен в 29 регионах. Зарегистрирован 771 новый случай заражения.



Тревожную новость сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости. В стране зафиксировано 3548 инфицированных COVID-19 в 76 субъектах. Выздоровели 235 человек, 30 скончались.

Больше всего новых случаев заражения в Москве (595), Московской области (43) и Санкт-Петербурге (22). Инфицированные выявлены также в Нижегородской, Ленинградской, Калининградской областях, в Дагестане, Пермском крае и других регионах.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Болезнь пришла из Китая. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 820 тысяч случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 40 тысяч человек.

Из-за опасности распространения коронавируса в России введен карантин. Это сделано для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом, а скорость передачи заразы заметно снизилась или стала равной нулю.

Как писали "Дни.ру", неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. В правительстве поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходных из-за пандемии коронавируса в России. Сроки самоизоляции могут увеличить до 14 нерабочих дней.