В России за сутки коронавирусом заболели более 700 человек

Тревожную новость сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости. В стране зафиксировано 3548 инфицированных COVID-19 в 76 субъектах. Выздоровели 235 человек, 30 скончались.
Больше всего новых случаев заражения в Москве (595), Московской области (43) и Санкт-Петербурге (22). Инфицированные выявлены также в Нижегородской, Ленинградской, Калининградской областях, в Дагестане, Пермском крае и других регионах.
Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Болезнь пришла из Китая. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 820 тысяч случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 40 тысяч человек.
Из-за опасности распространения коронавируса в России введен карантин. Это сделано для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом, а скорость передачи заразы заметно снизилась или стала равной нулю.
Как писали "Дни.ру", неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. В правительстве поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходных из-за пандемии коронавируса в России. Сроки самоизоляции могут увеличить до 14 нерабочих дней.
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?