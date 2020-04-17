Пик еще не пройден: Путин сообщил о высоких рисках из-за коронавируса

Пандемия коронавируса до сих пор набирает обороты. Однако во многих странах число заболевших не растет так стремительно, как в России. Как сказал Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах, пик еще не пройден. Больше заболевших начали выявлять не только в Москве, но и в других городах. Также он добавил, что в России продолжается разработка вакцины, пишет "Царьград".
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что темп прироста заразившихся COVID-19 в России плавный и медленный. Он не превышает 20%.
По состоянию на 17:50 мск 17 апреля, в столице зафиксировано 18105 случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 3526. Далее по списку идет Санкт-Петербург. Там уханьскую заразу обнаружили у 1507 жителей. Всего в России COVID-19 подхватили 32084 человека.
До 30 апреля в стране действует режим самоизоляции. Запрещено без крайней необходимости выходить на улицу. Разрешено лишь посещать продовольственные магазины, а также выносить мусор и гулять с собаками. В Москве введены специальные пропуски для передвижения по городу.
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