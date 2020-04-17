Нобелевский лауреат шокировал словами о происхождении коронавируса

Французский вирусолог Люк Монтанье, который в 2008 году получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за открытие ретровируса, вызывающего у человека ВИЧ, озвучил свою версию происхождения коронавируса. Он отметил, что, по его мнению, болезнь создана искусственна.



Коронавирус, вызывающий COVID-19, создан искусственно с добавлением в свою структуру частиц ВИЧ, в эфире телеканала CNews заявил французский вирусолог Люк Монтанье. Поскольку сам ученый получил Нобелевскую премию за открытие ретровируса ВИЧ, подобные черты он должен узнавать легко.

По мнению ученого, молекулярные биологи в лаборатории совершили определенные манипуляции с коронавирусом для того, чтобы получить такой результат. "Я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему", – подчеркнул французский вирусолог.

Впрочем, одно предположение, которым можно поделиться, у Люка Монтанье все же есть. Он отметил, что, возможно, создавшие этот коронавирус специалисты пытались произвести вакцину против СПИДа. Вопрос же, каким образом болезнь из стен научной лаборатории проникла во внешний мир, остается открытым.

Напомним, предположения о том, что коронавирус, спровоцировавший глобальную пандемию во всем мире, искусственного происхождения, высказывались еще тогда, когда за пределами Китая регистрировались только единичные случаи болезни. Однако научное сообщество не спешит давать однозначный ответ.

Первой страной, в которой проявила себя эпидемия COVID-19, стал Китай. Нулевой пациент был зарегистрирован в городе Ухань, известном не только своим рынком животных и морепродуктов, но и расположенной там крупным институтом вирусологии, где изучаются в том числе и коронавирусы.