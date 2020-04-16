"Июнь-июль": врач озвучил пугающий прогноз о пике эпидемии коронавируса

Многие ученые предсказывали пик эпидемии коронавируса в России на вторую половину апреля. У Малышева другое мнение. На его взгляд, разгар борьбы с COVID-19 в нашей стране придется на июнь-июль.
По словам специалиста, с такой оценкой согласна большая часть экспертов. "Каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать", – цитирует врача-инфекциониста РИА Новости.
На вакцину от коронавируса в ближайшее время тоже не стоит надеяться, полагает Малышев. Он считает, что препарат для лечения COVID-19 изобретут не ранее чем через год, а то и полтора.
Но есть и хорошие новости. Врач считает хорошим признаком то, что многие переносят заражение коронавирусом бессимптомно.
Не исключено, что вспышка коронавируса в России летом будет сильнее, чем весной. Виной тому – тополиный пух. Врач-иммунолог Надежда Логина напомнила, что обострение аллергических заболеваний органов дыхания приходится на период цветения растений.
Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса, считает специалист. Самоизоляция в таком случае не сильно поможет, ведь пыльца будет попадать в квартиры через окна, передает слова Логиной Ura.ru.
Коронавирусом в России на 16 апреля заразились 27938 человек. За последние сутки выявлено почти 3,5 тысячи новых случаев, около половины из них – в Москве. До 30 апреля в стране действует режим всеобщей изоляции.
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