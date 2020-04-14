Полицейским разрешили задерживать детей без присмотра взрослых

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков напомнил, что сейчас нахождение вне дома допускается лишь при наличии электронного пропуска. Его несовершеннолетний себе оформить не может.
Юных нарушителей самоизоляции из-за коронавируса в Москве будут доставлять в участки, где есть детское отделение, до выяснения обстоятельств. Там они пробудут, пока родители их не заберут.
Отцу и матери могут выписать штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает телеканал "360". "Дети должны быть под присмотром взрослых, не должны гулять", – цитирует Данчикова Life.
Как писали "Дни.ру", по состоянию на 14 апреля в столице скончались еще 13 пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Возраст умерших – от 29 до 80 лет. У всех заразившихся были сопутствующие заболевания.
Напомним, что из-за коронавируса в Москве с 15 апреля без электронного пропуска можно только вынести мусор, сходить за продуктами в ближайший к дому магазин или выгулять собаку. Ситуация с коронавирусом в Москве становится все напряженнее, несмотря на жесткие ограничительные меры.
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