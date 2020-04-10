Два варианта: как будут ловить нарушителей карантина в Москве

На фоне увеличивающихся темпов распространения пандемии коронавируса карантин в Москве продолжает действовать. В СМИ появилась информация о том, что пренебрегающих новыми санитарно-эпидемиологическими нормами столичных водителей начнут наказывать жестче.

"Действия людей, не соблюдающих карантин, можно считать безответственными, ведь они знают о том, что их поставили на учет, они оповещены о том, что им запрещено покидать свое месторасположение и их действия могут повлечь заболевания и даже смерть их сограждан", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил эксперт движения "Сильная Россия", адвокат Дмитрий Краснов.

"Поэтому я считаю, что такие решения мэрии Москвы совершенно адекватны и законны", – подчеркнул юрист. Что касается конкретных сценариев по отслеживанию нарушителей карантина в Москве, то тут есть два варианта. Во-первых, речь может идти об определении местоположения человека через его телефон. Во-вторых, не стоит забывать о контроле дорог сотрудниками ГИБДД.

"На улице контроль будет осуществляться следующим образом: сотрудник ДПС останавливает автомобиль, водитель предъявляет свои документы, и полицейский, сверяя ФИО водителя с базой данных лиц, которые находятся под контролем в рамках заболевания и карантина, сможет выявить нарушителя", – рассказал Дмитрий Краснов.

Последние новости, добавил адвокат, убедительно доказывают эффективность подобного подхода по контролю за соблюдением режима коронавируса в Москве. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже начали задерживать людей, которые решили сесть за руль, хотя должны были сидеть дома из-за коронавируса.

Напомним, коронавирус в Москве уже успел достичь пугающих масштабов. Всего за сутки диагноз подтвердился более чем у 1,1 тысячи человек. Общее число зараженных в городе достигло 7822.

Сообщается, что уже сейчас больницы и скорые работают на пределе своих возможностей. Именно поэтому жителям столицы так важно проявить благоразумие и ответственность при соблюдении карантина в Москве.