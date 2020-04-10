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"Бессмысленная история": Собянин жестко высказался о борьбе с коронавирусом

Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости жестко высказался о борьбе с коронавирусом в столице. Он подчеркнул, что для победы над эпидемией организовать временные клиники в палатках и на стадионах будет явно недостаточно.
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Единой стратегии по борьбе с коронавирусом в мире не существует. Некоторые страны и вовсе предпочитают делать вид, что никакой глобальной эпидемии не существует.

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Но даже там, где осознают всю опасность коронавируса, подходы к лечению людей разнятся в корне. В частности, определенную популярность приобрела идея разворачивания временных госпиталей на стадионах и в палатках, чтобы успеть принять как можно больше пациентов.

Однако мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что для города такой подход неприемлем. "Так не пройдет. Это бессмысленная история", – цитирует РИА Новости столичного градоначальника.

Сергей Собянин подчеркнул, что бороться с коронавирусом в Москве необходимо с опорой на мощные многофункциональные клиники. "Там коллективы высококлассных врачей, медицинских сестер", – объяснил он.

Только в таком случае, подчеркнул мэр, борьба с коронавирусом в Москве будет достаточно эффективна. Отметим, работа в этом направлении уже ведется.

Основным центром, куда стекаются многие пациенты с подозрением на коронавирус со всей Москвы, является медицинский центр в Коммунарке. Однако борются с этой болезнью специалисты и из других столичных клиник.

По оценкам специалистов, пик эпидемии коронавируса в Москве и в России в целом пока еще не наступил. Это значит, что число заразившихся каждый день будет только увеличиваться до тех пор, пока на определенной отметке не достигнет так называемого плато. Только после этого темпы распространения болезни пойдут на спад.

В течение всего этого времени специалистам предстоит обеспечить наблюдение и уход для огромного числа заразившихся коронавирусом людей. Пациентам, находящимся в группе риска, а также тем, у кого проявились осложнения, будет необходим неусыпный и высокопрофессиональный контроль со стороны медиков.

Автор: 10 апреля 2020, 11:26
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