Обнаружен новый переносчик коронавируса

С начала распространения эпидемии коронавируса в мире люди уже успели привыкнуть, что переносчиками болезни могут выступать другие люди, дверные ручки, прилавки магазинов и поверхности в местах общественного пользования. Выяснилось, что угроза может исходить и от привычного и незаменимого для многих предмета.

Для защиты от коронавируса многие люди используют медицинские маски или даже респираторы, а также одноразовые перчатки. Однако многие забывают, что есть риск подцепить болезнь через глаза.

В момент, когда человек надевает или снимает линзы, если до этого на его руках оказался коронавирус, он попадет на слизистую оболочку глаза и, соответственно, заразит весь организм. Поэтому на время специалисты советуют людям отказаться от контактных линз в пользу очков, передает "Царьград". Если же переход на очки невозможен, то человеку стоит позаботиться о как можно более тщательной гигиене рук, а также о регулярном обновлении жидкости для хранения линз.

Впрочем, даже очки следует как можно более тщательно дезинфицировать и стараться не класть на потенциально загрязненные поверхности. Тут действует простое правило – на время эпидемии стараться как можно меньше контактировать с внешним миром.

В связи с этим, не самым очевидным способом заразиться коронавирусом специалисты напоминают о новом симптоме болезни. Речь идет о воспалении слизистой оболочки глаза. И если покраснение белка, жжение и слезоотделение сопровождается высокой температурой и болью в горле, то, скорее всего, речь идет не о конъюнктивите, а о COVID-19.