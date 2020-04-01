"Не будет ресурсов": назван страшный итог пика коронавируса в России

Статистика новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России пугает. Однако, предупреждают эксперты, вероятнее всего, пик эпидемии еще впереди.
Многие специалисты сходятся во мнении, что самая тяжелая ситуация с коронавирусом в России может сложиться в конце апреля и в начале мая. В стране будет регистрироваться большое число положительных тестов на COVID-19, и всех таких пациентов потребуется госпитализировать, в разговоре с "Дни.ру" пояснил врач терапевт, руководитель Центра сложного диагноза сети клиник "Семейная" Василий Купрейчик.
"Учитывая как техническую трудоемкость данного заболевания, так и высокие требования к персоналу, который сопровождает госпитализированных, нагрузка на систему здравоохранения будет колоссальной", – предупредил он. Чем больше будет заболевших, тем более страшный итог окажется у пика коронавируса в России.
"В буквальном смысле слова через месяц может сложиться такая ситуация, при которой на лечение наших близких просто не будет медицинских ресурсов", – отметил Василий Купрейчик.
"Поэтому сегодня так важно отнестись к данному заболеванию со всей личной ответственностью", – подчеркнул врач. Экспертное сообщество сходится во мнении, что предотвратить рост числа заболевших коронавирусом по экспоненте можно с помощью ограничительных мер.
Карантин в Москве и других регионах России введен для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом, а скорость передачи коронавируса заметно снизилась или стала равной нулю. Однако для этого люди должны проявить сознательность и выполнять новые санитарно-эпидемиологические правила.
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