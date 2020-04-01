Назван новый вид мошенничества из-за распространения коронавируса в России

Способ обмана заключается в том, что злоумышленники звонят от лица авиакомпаний. Они предлагают вернуть деньги за отмененные из-за пандемии перелеты. Таким образом мошенники пытаются получить данные банковских карт.
Информацию подтвердили в Сбербанке, Газпромбанке, "Открытии", банках "Абсолют" и "Зенит", передает RT. В ЦБ заверили, что постоянно отслеживают ситуацию и новые сценарии социальной инженерии.
Ранее появилась информация о том, что данные сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса в России, могут утечь в Сеть. Отметим, что ситуация с коронавирусом в России остается непростой. Из-за угрозы распространения инфекции в стране принят ряд экстренных мер.
Напомним, в нашей стране выявлено 440 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 1 апреля пандемия коронавируса в России затронула 35 регионов. В столице COVID-19 диагностирован у 267 жителей. Во многих регионах введен режим самоизоляции граждан. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?