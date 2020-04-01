Страшнее коронавируса: человечеству предрекли новую опустошительную болезнь

Вторая волна пандемии коронавируса может настигнуть человечество через год, но это будет более агрессивная болезнь. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Игорь Гундумов.



Как и другие подобные заболевания, COVID-19 – явление сезонное, отметил специалист. Зимой вирус активизируется, а к лету идет на спад, пояснил Гундумов.

Следующей зимой ситуация с распространением коронавируса может повториться, полагает эпидемиолог. Причина в том, что человечество почти уничтожило грипп типов А и Б, а на их месте размножились штаммы COVID-19, приводит мнение Гундумова "Вечерняя Москва".

Получается, что, ведя беспощадную борьбу с одним вирусом, человечество взрастило другой, отметил эксперт. "Коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной", – предупредил эксперт.

На 1 апреля в мире зафиксировано более 850 тысяч случаев заражения коронавирусом. Плачевная ситуация складывается в США, где число инфицированных за сутки увеличилось на 24 тысячи и достигло 188 тысяч.

На фоне других стран в России ситуация относительно благополучная. В нашей стране выявлено 2337 случаев заражения, большинство – в Москве. На втором месте по числу заболевших находится Московская область.

В столице с 30 марта действует режим всеобщей изоляции из-за коронавируса, бесцельные прогулки по городу запрещены. Примеру Москвы последовали регионы: подобные ограничения были введены в Санкт-Петербурге, Калининградской области, Татарстане и других субъектах Федерации.