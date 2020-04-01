Страшнее коронавируса: человечеству предрекли новую опустошительную болезнь

Как и другие подобные заболевания, COVID-19 – явление сезонное, отметил специалист. Зимой вирус активизируется, а к лету идет на спад, пояснил Гундумов.
Следующей зимой ситуация с распространением коронавируса может повториться, полагает эпидемиолог. Причина в том, что человечество почти уничтожило грипп типов А и Б, а на их месте размножились штаммы COVID-19, приводит мнение Гундумова "Вечерняя Москва".
Получается, что, ведя беспощадную борьбу с одним вирусом, человечество взрастило другой, отметил эксперт. "Коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной", – предупредил эксперт.
На 1 апреля в мире зафиксировано более 850 тысяч случаев заражения коронавирусом. Плачевная ситуация складывается в США, где число инфицированных за сутки увеличилось на 24 тысячи и достигло 188 тысяч.
На фоне других стран в России ситуация относительно благополучная. В нашей стране выявлено 2337 случаев заражения, большинство – в Москве. На втором месте по числу заболевших находится Московская область.
В столице с 30 марта действует режим всеобщей изоляции из-за коронавируса, бесцельные прогулки по городу запрещены. Примеру Москвы последовали регионы: подобные ограничения были введены в Санкт-Петербурге, Калининградской области, Татарстане и других субъектах Федерации.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?