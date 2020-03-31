Вмятины на лице: появилось фото врача из Коммунарки после многочасовой смены

Сотрудница медицинского центра в Коммунарке Камилла показала, как она выглядит до и после рабочей смены. Врач призвала граждан быть внимательными к здоровью и не подвергать себя опасности, выходя на улицу.

На фотографии, опубликованной в социальной сети "Инстаграм", Камилла запечатлена после работы. В кадре (последний снимок в галерее) врач выглядит измученной после многочасовой смены. На ее лице можно разглядеть следы от защитной маски.

В подписи к снимку сотрудница больницы в Коммунарке призвала россиян остаться дома в ближайшие дни. "Много пациентов инфицировались, уже не прилетев из других стран, а в Москве – в общественных местах, в транспорте, в гостях", – отметила Камилла.

По ее словам, болезнь поражает не только пожилых людей, но и молодых. Причем все переносят вирус по-разному. У старого человека могут быть легкие симптомы, в то время как молодой может лежать в реанимации в тяжелом состоянии.

Камилла отметила, что ни одна система здравоохранения не готова к большому количеству тяжелобольных пациентов: "Может настать страшное время, когда по законам медицинский сортировки врачу придется выбирать, кому быстрее помочь – между молодым и пожилым, между беременной и матерью троих детей".

Врач из Коммунарки призвала россиян на время забыть о массовых пробежках, походах на детские площадки и поездках за город на шашлыки. Она отметила, что на улицу может выходить только один член семьи – если нужно купить продукты или лекарства.

"Помогите нам, врачам. Мы привыкли ко многому, мы знали, на что шли. Мы работаем еще больше, попрощались со своими родителями на время. Но мы не хотим, чтобы наш труд был напрасным", – подчеркнула женщина.

Ситуация с коронавирусом в России с каждым днем становится все сложнее. По последним данным, в стране зафиксировали 1836 случаев заражения китайской инфекцией. Большинство заболевших – в Москве (1226). Жертвами коронавируса стали 11 человек.