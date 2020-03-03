У двух россиян в ОАЭ диагностировали коронавирус

Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов сообщило на своей странице в "Фейсбуке" о шести новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Опасную инфекцию выявили у двух россиян, двух итальянцев, одного немца и одного колумбийца.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус рассказал, что коронавирус в несколько раз смертоноснее сезонного гриппа. По его словам, около 3,4% случаев заболевания китайской инфекцией привели к летальному исходу, а от сезонного гриппа ежегодно погибает 1% пациентов, сообщает "Царьград".
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