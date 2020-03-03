Есть риск: в московском общежитии медики проверяют китайцев на коронавирус

В общежитие Института имени Гнесиных в Москве нагрянули врачи. Девять граждан Китая проверяют на коронавирус.
Если у студентов выявят симптомы инфекции, их сразу возьмут под наблюдение. На месте работают сотрудники Центра экстренной медицинской помощи, пишет телеграм-канал "112".
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