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Здоровье

Есть риск: в московском общежитии медики проверяют китайцев на коронавирус

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В общежитие Института имени Гнесиных в Москве нагрянули врачи. Девять граждан Китая проверяют на коронавирус.

Если у студентов выявят симптомы инфекции, их сразу возьмут под наблюдение. На месте работают сотрудники Центра экстренной медицинской помощи, пишет телеграм-канал "112". 

3 марта 2020, 14:10

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