Вернувшаяся из США Брежнева обратилась к народу из-за коронавируса

По закону, все вернувшиеся из-за границы обязаны сесть на домашний карантин на две недели из-за пандемии коронавируса. Именно так поступила приехавшая из гастрольного тура по Канаде и США Вера Брежнева.

Исполнительница, находясь на самоизоляции, времени зря не теряет. Она снова стала активно вести свой дневник – это ее второй "Инстаграм"-аккаунт, в котором она делится личными моментами из жизни. Кроме того, теперь артистка стала больше времени уделять своим фолловерам, ведь у нее появилась возможность пообщаться с ними побольше.

Накануне Вера опубликовала серию снимков в своем микроблоге. На фотографиях она запечатлена в топе на тонких бретелях бежевого цвета.

"Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии", – написала Брежнева.

Поклонники поблагодарили исполнительницу и пожелали ей в ответ здоровья. Кроме того, многие отметили, что певица прекрасно выглядит. По словам фанатов, Вера – одна из тех женщин, кто с годами становится только лучше.

Также пользователи Сети поблагодарили Брежневу за ее заботу. Ведь сейчас далеко не все соблюдают режим самоизоляции после возвращения из-за границы. А это необходимая мера для борьбы с распространением коронавируса.