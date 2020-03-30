Вернувшаяся из США Брежнева обратилась к народу из-за коронавируса

Исполнительница, находясь на самоизоляции, времени зря не теряет. Она снова стала активно вести свой дневник – это ее второй "Инстаграм"-аккаунт, в котором она делится личными моментами из жизни. Кроме того, теперь артистка стала больше времени уделять своим фолловерам, ведь у нее появилась возможность пообщаться с ними побольше.
Накануне Вера опубликовала серию снимков в своем микроблоге. На фотографиях она запечатлена в топе на тонких бретелях бежевого цвета.
"Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии", – написала Брежнева.
Поклонники поблагодарили исполнительницу и пожелали ей в ответ здоровья. Кроме того, многие отметили, что певица прекрасно выглядит. По словам фанатов, Вера – одна из тех женщин, кто с годами становится только лучше.
Также пользователи Сети поблагодарили Брежневу за ее заботу. Ведь сейчас далеко не все соблюдают режим самоизоляции после возвращения из-за границы. А это необходимая мера для борьбы с распространением коронавируса.
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