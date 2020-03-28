"Беспечное решение": Разин осудил инфицированного коронавирусом Лещенко

Продюсер группы "Ласковый май" раскритиковал появление больного COVID-19 певца на дне рождения Аллы Крутой. Он считает, что Лев Лещенко должен был сидеть дома.



Андрей Разин уверен, что своим поведением артист подверг опасности заражения коронавирусом многих присутствовавших на празднике отечественных звезд. По словам продюсера, Лещенко должен был самоизолироваться, оставшись дома на карантине.

Посещение светского мероприятия Разин назвал беспечным решением исполнителя, сообщает Teleprogramma.pro. Ранее стало известно, что на празднике по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего композитора Игоря Крутого присутствовали многие знаменитости. Среди них были Алсу, Ани Лорак, Олег Газманов, Валерий Леонтьев и другие.

Сейчас под наблюдением медиков в ожидании результатов анализа на коронавирус находится 60-летний Игорь Николаев и Марина Юдашкина. Как писали "Дни.ру", болезнь Льва Лещенко повлияла на решение продюсера Андрея Разина, который ранее хотел судиться с певцом.

Продюсер группы "Ласковый Май" отозвал иск против знаменитого исполнителя. По мнению Разина, он не имеет морального права в условиях эпидемии коронавируса в России и болезни артиста тревожить его.

Напомним, эпидемия COVID-19 уже коснулась многих звезд. В частности, коронавирусом заболели такие знаменитости, как актеры Том Хэнкс и Ольга Куриленко, а также принц Чарльз.