Коронавирус и беременность: что нужно знать

Коронавирус стремительно распространяется по планете, заставляя паниковать всех, особенно будущих родителей. Женщины в положении очень обеспокоены тем, как вспышка болезни повлияет на течение беременности, роды и здоровье новорожденного. "Дни.ру" задали эти вопросы педиатру, медицинскому эксперту, ведущей программы "ДНК" на НТВ Юлии Сиверцовой.





"Дни.ру": Насколько опасен обычный сезонный грипп и новый коронавирус для беременных?

ЮС: Вообще беременные относятся к группе высокого риска заболевания гриппом. Опасны и его тяжелые осложнения – воспаление легких, отторжение плаценты. Давно доказано: если беременная женщина в первом триместре переносит тяжелую форму гриппа, то есть высокий риск врожденных дефектов плода.

Каких-либо данных о негативном влиянии коронавируса на течение беременности пока нет. По последним отчетам вирусологов, беременные женщины подвержены заражению COVID-19 не более, чем другие группы населения. Еще раз хочу отметить – в отличие от простого сезонного гриппа, который представляет повышенную опасность.

Как подчеркивают ученые из Китая, которые наблюдали нескольких беременных женщин, COVID-19 не проникает через плацентарный барьер и не воздействует на плод. Но в третьем триместре, когда у женщин мы наблюдаем высокое стояние плода, поджатие легких, есть дополнительный риск развития пневмонии, которая и может вызвать тяжелую дыхательную недостаточность, осложнения, ранние роды или интоксикацию. Так что в этот период также нужно быть очень внимательными к самочувствию.

В настоящий момент у специалистов есть одна важная рекомендация – отложить планируемую беременность на более поздний срок.

"Дни.ру": Есть ли какая-то статистика по коронавирусу у беременных?

ЮС: Да, и она вполне обнадеживает. За время протекания эпидемии по всему миру не обнаружено ни одного случая смерти беременной женщины, ни одного случая серьезного осложнения при заболевании коронавирусом. Более того, на Украине зафиксирован случай, когда больная коронавирусом родила здорового ребенка, у которого не отмечается никаких симптомов этой болезни.

"Дни.ру": Многие женщины оплачивают контракты на роды заранее, идут к конкретному врачу. А где будут рожать те, у кого подозрение на коронавирус?

ЮС: Вероятнее всего, что роженицы, зараженные коронавирусом, будут рожать в специальных родильных домах, в которых есть инфекционное отделение. В таких медучреждениях женщину определяют в индивидуальный бокс, где ей помогут родить и будут наблюдать в дальнейшем.

"Дни.ру": Что делать, если есть подозрение на коронавирус, или будущая мама контактировала с человеком, у кого подтвердилась болезнь?

ЮС: Если есть хотя бы подозрения на коронавирус, или анализ на COVID-19 оказался положительным, первое, что нужно сделать – сообщить об этом своему врачу. Если дата родов близко, он примет решение, как и где будет рожать инфицированная, назначит лечение.

"Дни.ру": Вы сказали, что опасными являются первый и третий триместр. То есть, в середине беременности можно вообще не волноваться?

ЮС: Начнем с того, что беременным лучше вообще не волноваться. Главное – полностью доверять врачам и находиться под наблюдением, соблюдать условия карантина и гигиены. Коронавирус далеко не самая страшная болезнь для будущей мамы и ребенка. Как раз банальный грипп, к которому мы все так легко относимся, дает значительно большее количество осложнений. Организм беременной женщины защищает малыша благодаря плацентарному барьеру, который не пропускает коронавирус, и это доказано китайскими врачами.

"Дни.ру": Можете дать какие-то рекомендации, как беременным укрепить свой иммунитет? Какие-то витамины?

ЮС: Я не приветствую лекарственную терапию и не рекомендую при беременности медицинские препараты. Тут я сторонница тех методов, которые всем давно известны. Нужно больше находиться на свежем воздухе, двигаться, получать от этого удовольствие, радоваться жизни, чаще проветривать комнату. Следите за состоянием зубов (они должны быть просанированы), чтобы исключить наличие лишних бактерий во рту. Почаще делайте влажную уборку, мыслите позитивно, радуйтесь – тогда иммунитет будет налаживаться сам собой.

"Дни.ру": Какие лекарства для лечения гриппа должны быть в аптечке беременной, а какие пить ни в коем случае нельзя?

ЮС: Тут я отвечу однозначно – только те, которые рекомендовал врач. Никакие другие лекарства беременная употреблять не должна. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Думать о том, что этот препарат вы пили всю жизнь при недомогании, значит можно выпить и сейчас – опасно. Привычная таблетка может вызвать тяжелые осложнения, вплоть до выкидыша.

Ни к воем случае нельзя применять лекарства, которые пила подружка, соседка, мама. То, что подходит одному, для другого может быть опасно. Забудьте об аптечных безрецептурных препаратах, которые снимают симптомы простуды и гриппа. Это же касается антибиотиков, которые способны вызывать тяжелейшие осложнения в период внутриутробного развития. Любое лечение – только под контролем своего врача!

"Дни.ру": Как обезопасить новорожденного ребенка во время эпидемии коронавируса?

ЮС: Вообще, согласно исследованиям, дети не имеют в организме того белка, который переносит COVID-19 в ткань легких. Но вирус мало изучен. Поэтому нужно просто максимально ограничить контакты с людьми, посещение общественных мест. Если в квартире есть пожилые родственники, необходимо на время изолировать от ребенка.