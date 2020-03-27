Коронавирус и беременность: что нужно знать

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 27 марта Симптомы коронавируса

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Пятница
27 марта
Лента новостей
17:57
"Он был несвободен": звезда сериала "Магомаев" о романе с Биковичем
17:17
Главные правила домашнего обучения на карантине
17:10
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:10
Зрители о новом шоу ТНТ с участием молодых красоток: Чую, будет много слез и нытья
16:30
"Больные люди": Лолита набросилась на безмятежно гуляющих во время эпидемии
16:28
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
16:07
"Просто негодяи": Светличная обвинила внучку в покушении на ее жизнь
15:47
"Пир во время чумы": кто из звезд мог стать носителем коронавируса на юбилее сестры Крутого
15:29
"Мусорное мышление": униженная Боня вылила ушат помоев на скандальную Инстасамку
14:55
Меган Маркл запретила Гарри возвращаться в Великобританию
14:40
Новая беда: онкобольную Заворотнюк спасают от коронавируса
14:24
"Могу залезть в телефон": Агаларов признался Тодоренко в контроле над женой
14:23
"Культурное распитие" обернулось двойным убийством и пожаром в Новосибирске
13:59
Песков рассказал о продлении выходной недели в России
13:48
Море цветов и интим в ванной: как провели романтический отпуск Петросян и Брухунова
13:44
Путин под угрозой? В администрации президента обнаружили коронавирус
13:43
Растрепанная Пугачева пустилась в пляс после известия о смертельной инфекции
13:39
Навке посоветовали обследоваться после контакта с заболевшим коронавирусом Лещенко
13:26
"В 10 раз больше": озвучено реальное число зараженных коронавирусом
13:25
70-летняя Бабкина при всех зажала молодого любовника
12:59
"Все признаки шизофрении": Волочкова пожаловалась на инфекцию в голове
12:58
Гузеева сбежала из студии "Давай поженимся!" в эфире из-за скандала с невестой
12:46
Отказавшуюся показать прелести звезду "Реальных пацанов" заменила другая
12:38
Собянин открыл в Москве шесть новых станций метро
12:28
"Умоляю!": Проскурякова откровенно о болезни Николаева
12:16
Гречка животворящая: бойфренд Бузовой раздал обездоленному народу крупу (видео)
12:09
Потерявшая миллионы звезда сериала "Не родись красивой" ищет должника
11:44
"Иллюзия": 50-летняя Меньшова раскрыла правду о своей "вечной молодости"
11:38
Снова зима? Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве
11:30
Поклявшийся больше не жениться Рустем-паша из "Великолепного века" закрутил очередной роман
11:29
Вдобавок к коронавирусу: россиянам угрожает новая напасть
11:28
Вдову Караченцова не выпускают из-за смертельной инфекции
11:10
В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва
10:59
Звезда Comedy Woman легла под нож хирурга
10:58
"Когда узнала, было тяжело и страшно": поэтесса Лариса Рубальская о коронавирусе
10:51
"Если выживем все": звезда сериала "Триггер" поделилась новостью
10:23
Коронавирус в России вызвал рост цен на муку
10:20
"Мочалка может стрельнуть": находящийся в изоляции Стас Пьеха запустил себя
10:19
Семь человек сгорели заживо при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
10:10
Врач назвал сроки наступления пика эпидемии коронавируса в Москве
09:49
Россия и Италия в шоке: 85-летняя Софи Лорен погребена под рухнувшим потолком
09:38
Официальное заявление о состоянии тяжелобольного Льва Лещенко
09:33
"Мои легкие отказывают": исповедь умирающего от коронавируса
09:29
"Это издевательство": Разин о тайном ребенке Булановой от участника "Ласкового мая"
09:24
Паникеры в магазине избили сына Аниты Цой за пачку макарон
08:50
106-летнего ветерана ВОВ госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус
08:43
Джиган вручил маленьким дочерям опасное оружие и учит их воевать
08:43
Наташа Королева о госпитализации Игоря Николаева с подозрением на коронавирус
08:15
Рубль отвязался от нефти и держит оборону
06:51
Мог заразить: Укупник и Хазанов закрылись дома после контакта с больным Лещенко
04:35
Брак дал трещину: принц Гарри и Меган Маркл разругались
02:29
Разин совершил неожиданный поступок из-за болезни Лещенко
01:16
Гороскоп на сегодня, 27 марта
00:10
Народ жестко приложил взмолившуюся о помощи Кардашьян
22:10
Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус
21:39
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
21:08
Звезда Голливуда умерла от коронавируса
20:57
В Москве официант обменял 3 миллиона на "билеты банка приколов"
20:42
На Кубе умер госпитализированный с коронавирусом россиянин
20:30
"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
20:20
В Петербурге в детском саду нашли труп маленькой девочки
20:04
Дума оперативно примет законопроекты по обращению Путина
19:56
В Магнитогорске в результате взрыва газа погибли люди
19:41
Звезда "Дома-2" неожиданно раскрыла состояние страдающего от коронавируса Лещенко
19:27
"Я не могу рисковать другими": внук боится идти на похороны Инны Макаровой из-за коронавируса
19:26
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
19:09
Под Москвой при пожаре погиб маленький ребенок
18:52
Смертность до 50%: хантавирус оказался опаснее COVID-19
18:41
Юлечка забрала: Инну Макарову похоронят возле Началовой
18:31
"Я чуть не утонул": блогер Еремеев сбежал со съемок "Последнего героя"
18:19
Виртуальная афиша: чем заняться на карантине
18:18
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
18:17
Знаменитый русский писатель заразился коронавирусом
18:14
Пассажир летевшего из Москвы самолета заявил об инфицировании коронавирусом
17:45
Бузова готовится к рождению ребенка
17:31
"Мы порвали": Успенская поставила точку в отношениях с дочкой
17:25
Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
17:16
Вероятно, заразил: у инфицированного Лещенко был близкий контакт с пожилой Рубальской
16:34
Беременная звезда "Дома-2" решила бросить проект
16:27
Коронавирус: последние новости сегодня, 26 марта 2020 года
16:21
У находящегося в тяжелом состоянии Лещенко начался отек легких
16:18
В поддержку книжки и сериала: Началова с того света надиктовала близким новую песню
16:10
"Неплохой прогноз": Путин обнадежил напуганных коронавирусом россиян
16:09
"Убийственно!": оголившаяся Марина Зудина сразила наповал
16:05
"35 падающих на меня мышей": звезда сериала "Колл-центр" пожаловалась на психологические проблемы
15:48
"Игнорирую всех": оскандалившийся Джиган плюнул на поклонников
15:39
Ужасающая реальность: больных в Подмосковье бросают на карантине без помощи
15:37
"Я в шоке от людей": Бородина взорвалась из-за наглой выходки
15:29
Кто стал голосом сериала "Магомаев" на Первом канале
15:08
Россиянам предрекли потерю миллиардов рублей из-за нового налога
14:55
"Это совсем не скучно": Гребенщиков обратился к пожилым россиянам в связи с коронавирусом (видео)
14:50
Лещенко в реанимации спасают от коронавируса
14:40
Принца Гарри мучат угрызения совести из-за больного коронавирусом отца
14:39
Князь Монако назвал первый необычный симптом коронавируса
14:34
Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова шокировала близких
14:19
В Подмосковье пожар унес жизнь человека
14:06
"Мы счастливы и влюблены!": Каменских откровенно о личной жизни
13:59
48-летняя Марина Федункив готовится стать матерью
13:52
Народный артист России скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни
13:26
Продлится годы: эксперт озвучил страшный прогноз по пандемии коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
Бузова готовится к рождению ребенка
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
Коронавирус

Коронавирус и беременность: что нужно знать

Фото: pixabay.com
Коронавирус стремительно распространяется по планете, заставляя паниковать всех, особенно будущих родителей. Женщины в положении очень обеспокоены тем, как вспышка болезни повлияет на течение беременности, роды и здоровье новорожденного. "Дни.ру" задали эти вопросы педиатру, медицинскому эксперту, ведущей программы "ДНК" на НТВ Юлии Сиверцовой.

Продолжение: Названы самые полезные при коронавирусе продукты
прочитано 545 раз

"Дни.ру": Насколько опасен обычный сезонный грипп и новый коронавирус для беременных?

ПО ТЕМЕ

Какие лекарства нужно иметь дома для защиты от коронавируса

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

ЮС: Вообще беременные относятся к группе высокого риска заболевания гриппом. Опасны и его тяжелые осложнения – воспаление легких, отторжение плаценты. Давно доказано: если беременная женщина в первом триместре переносит тяжелую форму гриппа, то есть высокий риск врожденных дефектов плода.

Каких-либо данных о негативном влиянии коронавируса на течение беременности пока нет. По последним отчетам вирусологов, беременные женщины подвержены заражению COVID-19 не более, чем другие группы населения. Еще раз хочу отметить – в отличие от простого сезонного гриппа, который представляет повышенную опасность.

Как подчеркивают ученые из Китая, которые наблюдали нескольких беременных женщин, COVID-19 не проникает через плацентарный барьер и не воздействует на плод. Но в третьем триместре, когда у женщин мы наблюдаем высокое стояние плода, поджатие легких, есть дополнительный риск развития пневмонии, которая и может вызвать тяжелую дыхательную недостаточность, осложнения, ранние роды или интоксикацию. Так что в этот период также нужно быть очень внимательными к самочувствию.

В настоящий момент у специалистов есть одна важная рекомендация – отложить планируемую беременность на более поздний срок.

"Дни.ру": Есть ли какая-то статистика по коронавирусу у беременных?

ЮС: Да, и она вполне обнадеживает. За время протекания эпидемии по всему миру не обнаружено ни одного случая смерти беременной женщины, ни одного случая серьезного осложнения при заболевании коронавирусом. Более того, на Украине зафиксирован случай, когда больная коронавирусом родила здорового ребенка, у которого не отмечается никаких симптомов этой болезни.

Фото: pixabay.com

"Дни.ру": Многие женщины оплачивают контракты на роды заранее, идут к конкретному врачу. А где будут рожать те, у кого подозрение на коронавирус?

ЮС: Вероятнее всего, что роженицы, зараженные коронавирусом, будут рожать в специальных родильных домах, в которых есть инфекционное отделение. В таких медучреждениях женщину определяют в индивидуальный бокс, где ей помогут родить и будут наблюдать в дальнейшем.

"Дни.ру": Что делать, если есть подозрение на коронавирус, или будущая мама контактировала с человеком, у кого подтвердилась болезнь?

ЮС: Если есть хотя бы подозрения на коронавирус, или анализ на COVID-19 оказался положительным, первое, что нужно сделать – сообщить об этом своему врачу. Если дата родов близко, он примет решение, как и где будет рожать инфицированная, назначит лечение.

"Дни.ру": Вы сказали, что опасными являются первый и третий триместр. То есть, в середине беременности можно вообще не волноваться?

ЮС: Начнем с того, что беременным лучше вообще не волноваться. Главное – полностью доверять врачам и находиться под наблюдением, соблюдать условия карантина и гигиены. Коронавирус далеко не самая страшная болезнь для будущей мамы и ребенка. Как раз банальный грипп, к которому мы все так легко относимся, дает значительно большее количество осложнений. Организм беременной женщины защищает малыша благодаря плацентарному барьеру, который не пропускает коронавирус, и это доказано китайскими врачами.

Фото: pixabay.com

"Дни.ру": Можете дать какие-то рекомендации, как беременным укрепить свой иммунитет? Какие-то витамины?

ЮС: Я не приветствую лекарственную терапию и не рекомендую при беременности медицинские препараты. Тут я сторонница тех методов, которые всем давно известны. Нужно больше находиться на свежем воздухе, двигаться, получать от этого удовольствие, радоваться жизни, чаще проветривать комнату. Следите за состоянием зубов (они должны быть просанированы), чтобы исключить наличие лишних бактерий во рту. Почаще делайте влажную уборку, мыслите позитивно, радуйтесь – тогда иммунитет будет налаживаться сам собой.

"Дни.ру": Какие лекарства для лечения гриппа должны быть в аптечке беременной, а какие пить ни в коем случае нельзя?

ЮС: Тут я отвечу однозначно – только те, которые рекомендовал врач. Никакие другие лекарства беременная употреблять не должна. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Думать о том, что этот препарат вы пили всю жизнь при недомогании, значит можно выпить и сейчас – опасно. Привычная таблетка может вызвать тяжелые осложнения, вплоть до выкидыша.

Ни к воем случае нельзя применять лекарства, которые пила подружка, соседка, мама. То, что подходит одному, для другого может быть опасно. Забудьте об аптечных безрецептурных препаратах, которые снимают симптомы простуды и гриппа. Это же касается антибиотиков, которые способны вызывать тяжелейшие осложнения в период внутриутробного развития. Любое лечение – только под контролем своего врача!

"Дни.ру": Как обезопасить новорожденного ребенка во время эпидемии коронавируса?

ЮС: Вообще, согласно исследованиям, дети не имеют в организме того белка, который переносит COVID-19 в ткань легких. Но вирус мало изучен. Поэтому нужно просто максимально ограничить контакты с людьми, посещение общественных мест. Если в квартире есть пожилые родственники, необходимо на время изолировать от ребенка.

27 марта 2020, 16:21

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом
"Больные люди": Лолита набросилась на безмятежно гуляющих во время эпидемии
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Шепелев сбежал с сыном от Фриске

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Наташа Королева о госпитализации Игоря Николаева с подозрением на коронавирус

Журналисты связались с певицей
Шоу-бизнес

"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш

Она забеременела через четыре месяца после родов
Шоу-бизнес

"Я благодарю вас": дочь Заворотнюк выступила с заявлением

Наследница актрисы обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц

Артист дал откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 марта
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп на сегодня, 26 марта
Гороскоп на сегодня, 25 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+