Смертность до 50%: хантавирус оказался опаснее COVID-19

Смертность от коронавируса невысокая – около 3-4%, но и
этого хватило, чтобы человечество запаниковало. Хантавирус, как оказалось,
гораздо опаснее COVID-19: смертность от него составляет примерно 50%, рассказал
вирусолог Виктор Зуев.
К счастью, хантавирус не передается от человека к человеку, поэтому повторения сценария с COVID-19 от него можно не ожидать. Тем не менее специалист призвал отнестись к проблеме серьезно. Для предотвращения распространения хантавирусам эксперт призвал вести борьбу с грызунами, ведь именно через их укусы болезнь передается человеку
Несмотря не серьезность ситуацию, риск эпидемии минимален, считает Зуев. На фоне пандемии коронавируса ситуация с хантавирусом – как "два раза чихнуть", приводит слова ученого портал "Царьград".
О первой смерти от хантавируса СМИ сообщили 25 марта. Житель китайской провинции Юньнань скончался во время поездки на автобусе. Медики обследовали его попутчиков, тревожных симптомов у них не обнаружили.
Человечеству хантавирусы известны около 50 лет. Впервые его вспышка произошла во время Корейской войны 1950-1953 годов. Заразились несколько тысяч солдат войск ООН. У зараженных отмечалось внутреннее кровотечение и нарушение функций почек.
Хантавирусы обычно выявляются у грызунов и летучих мышей. Люди могут заразиться, вдохнув испарения от выделений животных.
Напомним, что коронавирусом COVID-19 по всему миру заразились 475 тысяч человек. Число жертв инфекции превысило 22 тысячи, около 110 тысяч пациентов выздоровели. Самая сложная ситуация складывается в США и Западной Европе.
Россия с 27 марта временно отменяет авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Президент Владимир Путин в своем обращении предложил ряд мер по поддержке экономики и граждан, прежде всего семей с детьми.
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