"Придет в каждый дом": доктор Комаровский напугал прогнозом по коронавирусу

Число людей, заболевших коронавирусом, стремительно растет. Писатель и телеведущий Евгений Комаровский призывает всех смириться с проблемой.

Евгений Комаровский, известный украинский врач, сделал неутешительные заявления касаемо коронавируса. COVID-19 давно перестал быть проблемой одной страны – с ним борется весь мир. Однако в Китае, где впервые была зафиксировала вспышка вируса, болезнь пошла на спад. Изначально в Ухане было занято 16 временных госпиталей, теперь таких осталось три. Жители Поднебесной больше опасаются зараженных гостей из других стран, нежели своих граждан.

На данный момент в мире коронавирусом заразились более 125 тысяч человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Южной Корее и Иране. Эксперт предполагает, что COVID-19 рано или поздно коснется каждого, ведь вирус был обнаружен даже на Мальте и Мальдивах. Он призвал жителей планеты привыкнуть к коронавирусу, как к обычному гриппу.

Согласно официальным данным, в России на сегодняшний день 20 заболевших новым вирусом. Из них трое уже выздоровели. Ограничены рейсы в такие страны, как Китай, Италия, Франция, Германия. Вернувшиеся из-за границы граждане попадают на карантин на две недели.