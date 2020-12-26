Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 декабря 2020 года

Эпидемия коронавируса в России сегодня немного стихла после вчерашнего рекорда. По официальным данным, за сутки ковидом заразились немногим более 29 тысяч человек.

Тем временем зарубежные страны продолжает терроризировать новый штамм SARS-CoV-2, обнаруженный на днях в Великобритании. Ученые выяснили, что он заразнее прежней версии приблизительно на 56%. Несмотря на то, что мутация коронавируса в мире сегодня не вызывает каких-либо других осложнений, специалисты опасаются, что из-за неё значительно повысится число госпитализаций и летальных исходов.

В связи с этим многие государства, включая Россию, приостановили транспортное сообщение с Великобританией. Но помимо Туманного Альбиона он был обнаружен и в других государствах, из-за чего началось повсеместное ужесточение карантинных мер.

Самые суровые ограничения ввело правительство Израиля. Гражданам запретили отходить от своих домов на расстояние более километра без острой необходимости, разрешив более дальние походы только за медицинской или социальной помощью, а также для участия в вакцинации.

Коронавирус в Москве

Заболели – 772 104

Умерли – 10 763

Выздоровели –593 939



Коронавирус в России

Заболели – 2 992 706

Умерли –53 659



Выздоровели – 2 398 254

Коронавирус в мире