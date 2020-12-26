Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 декабря 2020 года

Тем временем зарубежные страны продолжает терроризировать новый штамм SARS-CoV-2, обнаруженный на днях в Великобритании. Ученые выяснили, что он заразнее прежней версии приблизительно на 56%. Несмотря на то, что мутация коронавируса в мире сегодня не вызывает каких-либо других осложнений, специалисты опасаются, что из-за неё значительно повысится число госпитализаций и летальных исходов.
В связи с этим многие государства, включая Россию, приостановили транспортное сообщение с Великобританией. Но помимо Туманного Альбиона он был обнаружен и в других государствах, из-за чего началось повсеместное ужесточение карантинных мер.
Самые суровые ограничения ввело правительство Израиля. Гражданам запретили отходить от своих домов на расстояние более километра без острой необходимости, разрешив более дальние походы только за медицинской или социальной помощью, а также для участия в вакцинации.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 772 104
- Умерли – 10 763
- Выздоровели –593 939
Коронавирус в России
- Заболели – 2 992 706
- Умерли –53 659
- Выздоровели – 2 398 254
Коронавирус в мире
- Заболели – 80 011 458
- Умерли – 1 754 226
- Выздоровели – 56 249 437
Популярные темы форума
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
За что можно любить Россию?
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Цвет кожи
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Каким будет 2021 год?
Новогоднее застолье
Для чего и для кого создан Дни ру?