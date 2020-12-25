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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 декабря 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 декабря 2020 года

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Коронавирусу в России в четверг удалось взять новую высоту. Прирост зараженных за сутки почти достиг 30 тысяч человек в первые с начала эпидемии.
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Британские ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется на 56% быстрее прежнего. И хотя он не вызывает других осложнений, специалисты ожидают, что его появление приведёт к росту смертности и числу госпитализаций.

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А тем, кто уже переболел коронавирусом в России сегодня рекомендуют отказаться от употребления алкоголя. Нарколог Илья Лазарев заявил, что из-за спиртного повышается риск возникновения тромбов в кровеносных сосудов. Если они закупорят сосуды, питающие важные органы, это может привести к его повреждению и последующей инвалидности. А попав в сердце или мозг, они могут вызвать инфаркт или инсульт и привести к смерти.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 764 789
  • Умерли – 10 689
  • Выздоровели – 588 280

Коронавирус в России

  • Заболели – 2 963 688
  • Умерли –53 096
  • Выздоровели – 2 370 857

Коронавирус в мире

  • Заболели – 79 417 434
  • Умерли – 1 744 432
  • Выздоровели – 55 814 126

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Автор: 25 декабря 2020, 06:02

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