Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 декабря 2020 года

Британские ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется на 56% быстрее прежнего. И хотя он не вызывает других осложнений, специалисты ожидают, что его появление приведёт к росту смертности и числу госпитализаций.
А тем, кто уже переболел коронавирусом в России сегодня рекомендуют отказаться от употребления алкоголя. Нарколог Илья Лазарев заявил, что из-за спиртного повышается риск возникновения тромбов в кровеносных сосудов. Если они закупорят сосуды, питающие важные органы, это может привести к его повреждению и последующей инвалидности. А попав в сердце или мозг, они могут вызвать инфаркт или инсульт и привести к смерти.
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