Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 декабря 2020 года

После нескольких дней снижения эпидемия коронавируса в России вновь показала рост. Однако эксперты весьма спокойно относятся к пугающим, на первый взгляд, цифрам.

В интервью одному из федеральных телеканалов министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 остается высоким. Но глава Минздрава подчеркнул, что в последнее время существенного роста заражений не наблюдается. Мурашко также выразил надежду, что уже на следующей неделе начнётся массовая вакцинация россиян старше 60 лет отечественным препаратом "Спутник V" и предложил включить в программу всех людей, страдающих от сахарного диабета.

Главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России с умеренным оптимизмом. Руководитель Роспотребнадзора прогнозирует, что эпидемия может завершиться уже весной 2021 года или раньше, но для этого россиянам нужно "постараться".

В то же время с Запада доносятся более тревожные новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который на 70% заразнее прежнего. В связи с этим в некоторых регионах Соединённого Королевства ужесточили карантинные меры.

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